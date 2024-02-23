KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak”

Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’ın başarıyla gerçekleşen ilk uçuşu dünya basınında yer almaya devam ediyor. Hong Kong merkezli Asia Times, “Türk yapımı savaş uçağı, küresel pazarı kasıp kavurmaya hazır.” başlığı atarken, “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak” - 1

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye’nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

Başarılı uçuşta pilot koltuğunda, test pilotu Barbaros Demirbaş yer aldı.

DÜNYA HABERLERİ

KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak” - 2

KAAN’ın ilk uçuşu, dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

Uçuşun, Türkiye’nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası olduğuna vurgu yapıldı.

KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak” - 3

KAAN’ın ilk uçuşunun haber olduğu ülkelerden biri de Çin…

Hong Kong merkezli Asia Times, KAAN’ın ilk uçuşuna geniş yer ayırdı.

Asia Times, Türk yapımı savaş uçağının “Küresel pazarı kasıp kavurmaya hazır olduğunu” yazdı.

KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak” - 4

Haberde KAAN’ın muhtemel hedefinin, potansiyel F-35 müşterilerini yakalamak olacağı vurgulandı.

Savaş uçağı için Azerbaycan’ın yanı sıra BAE, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerin potansiyel pazar olabileceği belirtildi.
KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak” - 5

Haberde KAAN’ın teknik özelliklerine de yer verildi.

Titanyum merkezi gövde ve motorlarda radar yansımasını azaltmak için hafif karbon kompozit termoplastik kaplamalar bulunduğu bilgisi verildi.
KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak” - 6
KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak” - 7
KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak” - 8
DAHA FAZLA GÖSTER