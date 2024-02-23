KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak”
Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’ın başarıyla gerçekleşen ilk uçuşu dünya basınında yer almaya devam ediyor. Hong Kong merkezli Asia Times, “Türk yapımı savaş uçağı, küresel pazarı kasıp kavurmaya hazır.” başlığı atarken, “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye’nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.Başarılı uçuşta pilot koltuğunda, test pilotu Barbaros Demirbaş yer aldı.