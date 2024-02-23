KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye’nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

Başarılı uçuşta pilot koltuğunda, test pilotu Barbaros Demirbaş yer aldı.