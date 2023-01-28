Bayraktar: Alçak yörünge takım uyduları üzerinde çalışıyoruz

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Beyoğlu Sohbetleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın etkinliğinde Kızılelma'dan sonra hayata geçirilmesi için çalıştıkları proje hakkında konuştu.

Takım uyduları alçak irtifa üzerine çalıştıklarını ifade eden Bayraktar, sağlık alanındaki çalışmaları hakkında da bilgi verirken "Kansere çare bulabilmek için de çalışmalar yürütüyoruz." dedi.



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"AHLAKİ OLMAZDI"

Bayraktar Rusya'ya neden SİHA verilmediğine de açıklık getirdi. "Ukrayna Rusya'yı işgal etmedi ki Rusya Ukrayna'yı işgal etti." ifadelerini kullanan Bayraktar, "Böyle bir şey yapsaydık ahlaki bir şey yapmamış olacaktık." dedi.

Bayraktar, devletten destek aldığı iddialarını sert bir dille bir kez daha yalandı.

"Hepsi iftira." diyen Bayraktar, "Bir tanesi doğru olsa kahrederim kendimi hepsi iftira ben hayatımı vakfetmişim çürütmüşüz yolda." diye konuştu.

Ekip olarak çok kararlı olduklarını belirten Bayraktar, bu mücadeleyi verememekten korktuklarını ve sonuna kadar da gideceklerini vurguladı.