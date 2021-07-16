Bayram öncesi otobüs biletleri tükendi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Firmaların Kurban Bayramı biletlerinin bittiğini, ek seferlerin biletlerinin satılmaya başlandığını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyleyen Özcan, "Bazı vatandaşlar dönüş biletlerini de aldılar" dedi.

İnsanların pandemiden dolayı uzun bir süredir evlerinde zaman geçirdiğini belirten Özcan, "İnsanlar bayağı sıkıldı, memleketlerine gitmek istiyorlar. 9 günlük bayram tatilini insanlar bekliyorlar" diye konuştu.

Özcan, normalleşmeyle birlikte seferlerin arttığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dün seferlerimiz 1500'e çıktı. Yarından itibaren sefer sayılarımız daha da artacak. Ek seferlerle birlikte sayılar daha da yükselecek. Ek seferlerle yolcularımızı İstanbul'da bırakmayacağız. Memleketine gitmek isteyen her yolcuyu göndereceğiz."

Otobüslerin şu anda dolu gidip geldiğini ifade eden Özcan, "Bayramda günlük 2 bin 200 seferin üzerine çıkmayı bekliyoruz. Ek seferler için genelge 9-31 Temmuz tarihi için yayınlandı. Genelgenin erken yayınlanması satışlarımıza çok yaradı ve yolcuların da mağdur olmaması anlamına geliyor" dedi.

"HALKIMIZ LÜTFEN BİLETLERİNİ FİRMALARIMIZDAN ALSINLAR"



Kurban Bayramı'nda seferlerin ve yolcuların artmasının sektöre nefes aldıracağını anlatan Özcan, uzun süredir sefer yapmayan otobüslerin bayramda sefer yapacağını ifade etti.

Özcan, bayramda vatandaşların korsan taşımacılığa yönelmemesi gerektiğinin vurgulayarak, "Halkımız lütfen biletlerini firmalarımızdan alsınlar. Her yerden izinsiz otobüs kalkıyor. Bu bize zarar veriyor. Biz korsan taşımacılığı bakanlığa ve emniyet müdürlüğüne bildirdik" dedi.