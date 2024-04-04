Bayram tatilinde bankalar açık olacak mı? Ramazan Bayramı banka çalışma durumu

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzda paylaşmak istiyorum" dedi. İşte, Ramazan Bayramı banka çalışma durumu...



RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?



9 günlük Ramazan Bayramı tatili 6 ile 14 Nisan arasında yapılacak.



Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.



Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.

