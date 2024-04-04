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Bayram tatilinde bankalar açık olacak mı? Ramazan Bayramı banka çalışma durumu

Ramazan Bayramı tatili öncesindeki 1,5 gün kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararı sonrasında bayram tatiline dair araştırmalar hız kazandı. Pek çok kişi, bayram tatilinde bankaların çalışma durumunu merak ediyor. Peki, bayram tatilinde bankalar açık olacak mı?

Bayram tatilinde bankalar açık olacak mı? Ramazan Bayramı banka çalışma durumu

tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzda paylaşmak istiyorum" dedi. İşte, Ramazan Bayramı banka çalışma durumu...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili 6 ile 14 Nisan arasında yapılacak.

Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.

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