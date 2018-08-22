Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları can almaya devam ediyor.
Tatili beşinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı.
Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden saat 17.00'ye kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.
Bayram tatilinde kaza bilançosu artıyor
NTV HaberTürkiye
Uyarılara rağmen bayramda kaza haberleri art arda geliyor. Tatilin ilk gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi. Kazalarda 500'den fazla kişi de yaralandı.
Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları can almaya devam ediyor.