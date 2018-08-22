Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları can almaya devam ediyor.

Tatili beşinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı.

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden saat 17.00'ye kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.