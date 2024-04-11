Bayramda "Huzur İstanbul" denetimi

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde "Huzur İstanbul" denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde "Huzur İstanbul" denetimi yaptı.

Uygulama noktalarındaki denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.