Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

İstanbul Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haberler - NTV Haber 27.12.2021 - 07:39

Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde TEM Bağlantı Yolu Adnan Menderes Bulvarı girişinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Ahmet Oğul'a (65), plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Oğul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğul'un cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ahmet Oğul'a çarpan otomobilin tespiti ve yakalanması için çalışmalara başlandı.

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