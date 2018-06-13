İlişkili Haber Cezaevi firarisi bebeğinin içinde olduğu evi ateşe verdi

Adana'da merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayşe A.'nın evini iki gün önce ateşe vererek 11 aylık Ezel bebeğin yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi Çağlar A.'nın, Bağlar Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.



Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Çağlar A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Oğlundan şikayetçi olan Ayşe A.'nın ifadesinde, "Olay günü oğlunun kendisinden para istediğini, para olmadığını söylemesi üzerine tartıştıklarını, evi yakacağını söyleyerek tehdit ettiğini, bu nedenle polise ihbarda bulunmak için dışarıya çıktığını, ardından da evinin yandığını haber aldığını" anlattığı belirtildi.



Zanlının ise hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.



HASTANEDE YAKALANMIŞTI



Cezaevi firarisi Çağlar A.'nın annesi Ayşe A. ile Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı, daha sonra Çağlar A.'nın kendisini polise ihbar eden annesinin evini 11 aylık bebeğini de içeride bırakarak yaktıktan sonra dini nikahlı eşi G.Y.'yi de zorla yanında götürdüğü ileri sürülmüştü.



Yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan bebek Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.



Olaydan sonra bebeğinin durumunu merak eden Çağlar A., gittiği hastanede polis ekiplerince yakalanmıştı.