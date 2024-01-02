Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ocak ayı bedelli askerlik yerleri sorgulama)

2024 ocak ayı bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı. Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan adaylar, nerede askerlik yapacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından bedelli askerlik için tarih duyurusu yapıldı. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?



BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 183 BİN TL'Yİ BULABİLİR



Bedelli askerliğe yüzde 30 zam gelmesi halinde ücret 159 bin 056 lira olacak.



Yüzde 40 zam yapılması halinde ise güncel bedelli askerlik tutarı, 171 bin 291 liraya ulaşacak.



Bedelli askerliğe yüzde 50 artış olması durumunda toplam ödeme 183 bin 526 lira olacak.