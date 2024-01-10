Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri)

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklaması sonrasında, bedelli askerlikten yararlanacak olan yükümlülerin, askerlik yerlerinin belli olacağı tarih açıklandı. Peki, 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?



BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik yerleriyle ilgili net tarih açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.