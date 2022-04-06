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Belediye başkan yardımcısının aracına ateş açan 6 kişi tutuklandı

Mersin’in Anamur ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul’un aracına ateş açılması ve bir infaz koruma memurunun yaralanması olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı.

Haberler - DHA 06.04.2022 - 12:45

Belediye başkan yardımcısının aracına ateş açan 6 kişi tutuklandı

'de belediye başkan yardımcısının aracına ateş açan 6 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Anamur'da 3 ay önce Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul'un özel aracına av tüfeğiyle ateş açılması ve Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli bir memurun yaralanması olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ortak çalışma yaptı.

Kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 şarjör, 12 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G.Y., T.A., Ç.Y., V.Y., İ.R. ve H.D. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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