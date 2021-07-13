Belediyeden mektupla mürdüm eriği istedi

Ankara’da yaşayan bir vatandaş Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne mektupla ulaşarak mürdüm eriği istediğini bildirdi.

Mürdüm eriği için istekte bulunan vatandaş mektubunda, "Sizden ricam Bartın’ımızın mürdüm eriği. Burnu kızıl denilen erikten bana alıp göndermeniz. Kargo parasını ben kapıda öderim. Lütfen sizde başka işimiz mi yok deyip göndermemezlik yapmayın" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle Bartın'a gelemediğini belirten vatandaş, "Eski gücüm olsa sabah binerdim otobüse akşama dönerdim. Ama artık dayanamıyorum. Bu yıl da olmadı, vakti geçti deyip göndermezseniz canınız sağ olsun" diye yazdı.



Mektubu alan zabıta ekipleri ise Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da onayıyla yöresel ürünlerin satıldığı Galla Pazarı’na giderek mürdüm eriği aradı.



Mürdüm eriğinin henüz mevsimi olmaması nedeniyle vatandaşa alaca erik gönderildi.



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Ankara’da yaşayan bir hanımefendi, mektup yazarak bizden mürdüm eriği istemiş. Erik ücretini mektubu ile birlikte yollama inceliği gösteren hanımefendiye, erik bayram hediyesi olarak gönderilerek gelen para erik ile birlikte iade edildi” dedi.