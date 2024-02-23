Berat Kandili'nin anlam ve önemi: Berat ne demek, sözlük anlamı nedir?

İslam camiası tarafından kutsal günler arasında yer alan Berat Kandili yarın akşam idrak edilecek. Ramazan ayının müjdecisi olarak tanımlanan Berat Kandili'nde bol bol dua ve ibadet edecek olan vatandaşlar, bu kutsal günün anlam ve önemini merak ediyor. Peki, Berat ne demek, sözlük anlamı nedir? İşte, Berat Kandili'nin anlam ve önemi.
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.
BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Bir kısım Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:
“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)„
Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
BERAT SÖZLÜK ANLAMI
Türk Dil Kurumu’na göre Berat isminin anlamı ise şu şekildedir;
Rütbe, nişan,
Bir buluştan, patent, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge.
Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, nişan, aylık bağlanan, şan ya da ayrıcalık tanınan kişiler için çıkarılan bir padişah buyruğudur.
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