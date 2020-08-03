Beş ilde orman yangınları (Bakan Pakdemirli'den açıklama)

İzmir-Gaziemir, İzmir-Menderes, Uşak-Hasanbey ve Banaz, Bursa-Nilüfer ve Denizli-Çal ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınının da kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Dün 10'dan fazla noktada çıkan orman yangınları söndürülürken, bugün Ege ve Marmara'dan yeni yangın haberleri geldi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 4 İLDEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.



Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy'deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

MANİSA'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.



Cuma günü 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına sabah erken saatlerde çok sayıda ekip, 82 arazöz, 11 dozer, 10 helikopter, 12 itfaiye aracı, 13 su tankı ile müdahale etti.



Zaman zaman alevlenmelerin görüldüğü yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.