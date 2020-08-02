Manisa'daki yangından geriye kalanlar

Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde çıkan orman yangınında 10'a yakın ev ağır hasar aldı. Kısmen kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 14:41

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Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.MANİSA VE AYDIN'DA YANGIN
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Cuma günü 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına sabah erken saatlerde 8 yangın söndürme helikopteri ve 52 arazözle müdahale edildi.

Manisa'daki yangından geriye kalanlar - 3
Zaman zaman alevlenmelerin olduğu yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Manisa'daki yangından geriye kalanlar - 4
Yangın nedeniyle Hacıköseli Mahallesi'nde10'a yakın evde ağır hasar oluştu.
Manisa'daki yangından geriye kalanlar - 5
Birçok ahır ve arazi de kullanılamaz hale geldi.
Manisa'daki yangından geriye kalanlar - 6
Sabahın erken saatlerinde havadan müdahale edilmeye başlayan yangın kısmen kontrol altına alınırken, mahalledeki ağır hasar oluşan evler havadan görüntülendi.
Manisa'daki yangından geriye kalanlar - 7
Önceki gün Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın gece kontrol altına alınmış ancak dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.
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