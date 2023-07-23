Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, Bakırköy’de karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradı. Siyah-beyazlı futbolcunun, bir benzin istasyonunda kaza raporu tutulduğu sırada saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

’ın 22 yaşındaki futbolcusu Emrecan Uzunhan, Bakırköy’de maddi hasarlı kazası geçirdi.

Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı - 1

Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı.

Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı - 2

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, F.B.’nin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı - 3

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