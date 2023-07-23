Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Beşiktaş’ın 22 yaşındaki futbolcusu Emrecan Uzunhan, Bakırköy’de maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.
Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti.
Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı.
Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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