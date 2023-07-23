Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı (Saldırgan tutuklandı)

Beşiktaş’ın 22 yaşındaki futbolcusu Emrecan Uzunhan, Bakırköy’de maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.
Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti.
Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olayın ardından saldırgan F.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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