Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı (Saldırgan tutuklandı)

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, Bakırköy’de karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradı. Siyah-beyazlı futbolcunun, bir benzin istasyonunda kaza raporu tutulduğu sırada saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan, genç futbolcuya saldıran F.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı (Saldırgan tutuklandı)

’ın 22 yaşındaki futbolcusu Emrecan Uzunhan, Bakırköy’de maddi hasarlı kazası geçirdi.

Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı (Saldırgan tutuklandı) - 1

Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından saldırgan F.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı (Saldırgan tutuklandı) - 2

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, F.B.’nin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı (Saldırgan tutuklandı) - 3

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.B., “Darp, hakaret, kasten yaralama” suçlarından adliyeye sevk edildi.

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