Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü

İstanbul'da çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana gelen kazada çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Feci kazada araçtaki yolculardan biri hayatını kaybetti, biri ise yaralandı.

ŞOFÖR TELEFONLA OYNUYORMUŞ

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, otobüste incelemelerde bulundu. Otobüs içerisindeki kamera görüntülerini de izleyen savcı, şoförün kaza sırasında cep telefonu ile ilgilendiğini belirledi.

Gözaltına alınan şoför, polis merkezine götürüldü.

