Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 4 yaralı

Beşiktaş'ta motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi'nde Karaköy istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek işaret levhasına, ardından kaldırımda bulunan 2 yayaya çarptı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, arkasında oturan yolcu ve 2 yaya, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışında bir süre yoğunluk yaşandı.