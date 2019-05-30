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15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Kara Havacılık davasında karar çıktı. Mahkeme, 152 sanıklı davada, 56 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kavacılık Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin açılan davada kararını açıkladı.
152 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu 56 sanığı 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
15 Temmuz'da dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski albay Uğur Kapan'a da 29 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.
10 sanık FETÖ üyeliğinden ceza alırken 34 sanık darbeye teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
31 sanık hakkında beraat kararı verilirken iki sanığın dosyası ayırdı.