İstanbul'un Beykoz ilçesi Çubuklu sahilinden serinlemek için denize giren Caner Şanlı (15) ile Mustafa Özyurt (15) boğulma tehlikesi geçirdi.



Sahilde durumu gören vatandaşlar denize atlayarak, Caner Şanlı'yı kurtardı, ancak Mustafa Özyurt gözden kayboldu.



Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı.



Deniz yüzeyinde botlarla, deniz altında da dalgıçlar tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.



Bu arada olay yerine gelen Özyurt'un yakınları fenalık geçirdi.

''NE OLUR BULUN MUSTAFA'MI''



Mustafa Özyurt'un halası ve yengesi kurtarmaya gelen ekiplere "Ne olur bulun Mustafa'mı" diye seslendi.

Kurtarılan Caner Şanlı (sağda)

''İKİSİNİ BİRDEN TUTTUM FAKAT İKİSİNE GÜCÜM YETMEDİ''

Akıntıya kapılan Caner Şanlı'yı denizden çıkaran Mehmet Yaşar Altaş, "Buralara girmeyin dedik. Atladım hemen denize ikisini birden tuttum fakat ikisine gücüm yetmedi. Akıntı çok. Çocuklardan birini su yüzeyine çıkardım. Nefes aldı. Hemen kıyıya çıkardık ama diğer çocuk gözden kayboldu. Ancak bir tanesine gücümüz yetti" diye konuştu.