Beykoz'daki orman yangını: Bir kişi gözaltında

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı. Şüphelinin anızda kaynak yaptığı sırada çıkardığı kıvılcımın yangına neden olduğu öğrenildi.

Haberler - DHA 05.07.2022 - 11:00

Beykoz'daki orman yangını: Bir kişi gözaltında

'da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı. 

Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, evlerin bahçelerine kadar ulaştı.

Havadan da ve itfaiyenin müdahalesiyle, yerleşim alanlarına sıçramadan, yaklaşık bir saat içinde söndürüldü. 

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Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

İncelemenin ardından orman sınırında şüpheli hareketlerde bulunduğu tespit edilen B.N gözaltına alındı. 

B.N'nin anızda kaynak yaptığı sırada çıkardığı kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi.

Emniyette daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan şüpheli, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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