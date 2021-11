Beyoğlu'nda kadına felç eden dayak

İstanbul Beyoğlu'nda bir mekanın tuvaletinden çıkarken uyardığı kişi tarafından saldırıya uğrayan kadın ölümden döndü.



Zehra Meraklı'nın ablası 24 Ekim gecesi aile arasında nişanlandı. Zehra, ablası Büşra Meraklı ve yakınları nişan kutlaması için Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yedikten sonra tuvaleti kullanmak için Asmalımescit'teki başka bir eğlence mekanına girdi.

Meraklı, eğlence mekanından çıkarken, bacaklarını geçişe engel olacak şekilde uzatan yabancı uyruklu bir kişiyi uyardı. 23 yaşındaki kadının iddiasına göre kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi ve iki arkadaşı, Zehra Meraklı'nın arkasından giderek saldırdı.

Meraklı, arkadan aldığı darbe sonucu yere düştü ve şüpheli yerde yatan kadına saldırmaya devam etti. Dakikalarca süren saldırı, ablası ve çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yüzü tanınmaz hale gelen Zehra Meraklı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



YÜZÜ KISMI FELÇ OLDU



Kafa travması teşhisi konulan kadının, sinirlerinin zedelenmesi sonucu yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. 2 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Zehra Meraklı suç duyurusunda bulundu.

"BEYİN KANAMASI GEÇİRDİM"



Zehra Meraklı, yabancı uyruklu şüphelinin, ensesine vurduktan sonra bayıldığını ve yerde de tekmelendiğini belirterek, "Beyin kanaması geçirdim. Herhangi bir sürtüşme, bir bakışma, bir çarpışma hiçbir şey yok. 3 kişi arkamdan geliyordu. Kameradan gördüğümüz kadarıyla 1 kişi saldırıyor. Etraf kalabalık olduğu için benim ailem de arbedeyi anlamıyor" dedi.



"NASIL NORMALE DÖNECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"



Bütün gece hastanede kaldığını ve bilincinin sabah saatlerinde yerine geldiğini söyleyen Meraklı, "O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten. Şu an çok iyi gözüküyorum ama, gerçekten iyi değilim. Hayatım çok güzel bir düzendeydi aşçılık eğitimi alıyordum. Şu an ben nasıl geri döneceğim ne yapacağım, nasıl normale döneceğim diye düşünüyorum" diye konuştu.



"KAFASINDA ZIPLADIĞINI GÖRDÜM"



Ablası Büşra Meraklı, olay anında yerde başka birinin olduğunu zannettiğini, yardım etmek için gittiğinde yerde kardeşini gördüğünü belirtti.



Büşra Meraklı sözlerine şu şekilde devam etti:



"Kafasında nasıl tekmeler ile zıpladığını gördüm. İnsani olarak ayırmaya gittiğimde kardeşim olduğunu gördüm. Kurtarmak için koşturduğumda o kaçtı zaten. Bizim en mutlu günümüz zehir oldu resmen, kardeşimi koruyamadığımı düşündüm hep. Oradaki bir vatandaş arabasına aldı bizi hastaneye götürdü. Beyin kanaması teşhisi konuldu, hayati riski vardı. Sabaha kadar hiç uyumadık. Şu an bu haline şükür ediyoruz. Beyninde kanama olduğu için belki de ömür boyu ilaç kullanacak. Psikolojik olarak hepimiz çok yıprandık çünkü canice bir saldırı. Tek istediğimiz şey bu tarz insanların cezalarını bulması" dedi.