İstanbul Beyoğlu'nda Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'taki bir marketin yanında dün gece bir patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sokakta incelemelerde bulunan polis ekipleri, patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı saptadı.
Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olay yerinde yapılan incelemede, etrafı koli bandıyla sarılı, kısmen yanmış pet şişe bulunduğu aktarıldı.
Patlamanın, parça tesiri yapacak nitelikte olmayan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.