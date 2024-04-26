1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?

1 Mayıs'ta okullar tatil olup olmadığı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl yine işçi ve emekçiler tarafından kutlanacak. Öğrenciler ise "1 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?

1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir zaman kala, milyonlarca öğrenci ve veli okulların açık olup olmadığını merak ediyor. 2024 yılı takviminin belli olmasıyla birlikte, 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?

1 MAYIS RESMİ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Yasaya göre, 1 Mayıs Çarşamba günü 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi? - 1

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada ve ülkemizde resmi tatiller arasında yer almaktadır.

Buna göre; 1 Mayıs Çarşamba günü okullar kapalı olacak.

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