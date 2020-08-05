Beyrut'taki THY ofisinde ağır hasar

Beyrut'taki patlamada THY ofisi de büyük zarar gördü. Yaralanan bir çalışanın da tedavisi devam ediyor. Kentten yapılan seferlerin ise planlandığı gibi süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı 05.08.2020 - 15:50 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 15:51

Beyrut'taki THY ofisinde ağır hasar

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, 4 bin kiş de yaralandı.

Beyrut Limanı'nda bulunan 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğu belirtilen patlamada kentin büyük bölümü hasar gördü.

Hasar gören yerler arasında Türk Hava Yolları'nın (THY) ofisi de var. Patlamanın etkisiyle THY ofisinin camlarının kırıldı. Patlmanın etkisiyle bir personelin hafif yaralandığını bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, patlamanın etkisiyle camları kırılan ofiste hafif yaralanan personelin muhasebe şefi olduğu belirtilerek, "Beyrut Havalimanı'nda operasyona engel olacak bir durum olmadığı bilgisi üzerine 17.05 'utc' kalkışlı TK-826 seferimiz operasyona devam etmektedir" denildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lübnan'da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisindeki bir çalışma arkadaşlarının hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Patlamada 6 Türk vatandaşının da yaralandığı belirtildi.

BEYRUT'TA BÜYÜK PATLAMA 


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