Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma

Bilecik'teki bazı billboardlarda 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili yer alan ifadeler nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı 26.03.2021 - 03:18

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

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