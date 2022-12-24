Bilecik'te kaybolan 82 yaşındaki alzheimer hastası aranıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Karakaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bilecik'te kaybolan 82 yaşındaki alzheimer hastası aranıyor

'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dağ Fıranlar köyünde yaşayan Mehmet Karakaş'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bilecik'te kaybolan 82 yaşındaki alzheimer hastası aranıyor - 1 Mehmet Karakaş

Bunun üzerine jandarma, AFAD ve köy sakinlerinden oluşan 100 kişilik ekip, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalara, jandarmaya ait ısıya duyarlı termal kameralı dron ve arama köpekleri de katılıyor.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Atalay, yaptığı açıklamada, Karakaş'ı en kısa sürede bulmak istediklerini belirterek, aramaların 20'li, 30'lu gruplar halinde devam ettiğini söyledi.

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