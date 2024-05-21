Havalimanı girişlerine yeni düzenleme: Cihazla aramanın yetersiz kaldığı yerde elle arama yapılacak

Havalimanlarıyla ilgili olarak yeni bir kanun teklifi hazırlanıyor.



AK Parti milletvekillerinin üzerinde çalıştığı teklif, Sivil Havacılık Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kanun teklifinin taslağını paylaştı.



Teklife göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak.



Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak.



Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek.



Uraloğlu, bir diğer düzenlemeyle havacılık güvenliğiyle sınırlı olmak üzere özel güvenlik personelinin genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabileceğini bildirdi.



EMİSYON FİYATLANDIRMA SİSTEMİ KURULACAK



Bakan Uraloğlu, ilgili teklifin deniz taşımacılığına da yeni düzenlemeler barındırdığını söyledi.



Gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde getirilecek yeni düzenlemeyle Emisyon Fiyatlandırma Sistemini kuracaklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Bu noktada uluslararası ve bölgesel karbon fiyatlandırma uygulamalarından toplanan gelirlerin ülkemiz tarafından verimli şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bu nedenle, emisyon fiyatlandırma sisteminin ülkemizde kurulması durumunda mütekabiliyet esasına göre toplam üretilen emisyonlardan alınacak gelirin belirlenecek bir miktarının ülkemizce alınması sağlanarak buradan elde edilecek gelirle Türk deniz ticaret filosunun yenilenmesi veya dönüştürülmesi sağlanacak. Bu sayede, dünya deniz ticaretinde rekabet gücümüz artarak devam ettirilecek.”