Binali Yıldırım: Fransa teröristlere kucak açıyor

Başbakan Binali Yıldırım İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi açılışında konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Karekod sistemli aşı takip sistemini hayata geçirdik. "Tetanoz, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz. Sağlıkta yerlileştirme projesiyle bugün bir ilacın yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz.

(Fransa ile YPG gerginliği) Fransa teröristlere kucak açıyor. Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi? Bir de bu Fransa NATO üyesi, bizimle beraber. Eğer Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz, bu nasıl iş. Bizim için Suriye'de halka zulmeden bütün örgütler aynıdır, aynı kefededir. Macron, terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz.

Türkiye'ye ihanet edenler şimdi kaçacak yer arıyorlar. Türkiye, teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye azmettik, karar verdik" dedi.