Gazeteci Uğur Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın modarötörlüğünü yapmayacağını duyurdu, Açıklamasında, "Adaylar ve demokrasi zarar görür" ifadelerini kullanan Dündar'a ilişkin Yıldırım Binali Yıldırım, "Dündar için birilerinin baskısı etkili olmamıştır" açıklamasını yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır."

Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!



O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır. — Binali Yıldırım (@BY) 8 Haziran 2019

Uğur Dündar, sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları bildirmişti:

"Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."

4/4- Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 8 Haziran 2019

Binali Yıldırım, Kastamonu Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" demişti.