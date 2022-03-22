Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis şehit

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru şehit oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 22.03.2022 - 15:22

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis şehit

Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki sırasında patlama oldu.

Patlamada ağır yaralanan iki özel harekat personeli Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, patlamada ağır yaralanan özel harekat personelinden Aydın'ın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum'un Aziziye ilçesi nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğu bildirildi.

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