Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Dün gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, kent beyaza büründü.



Kar yağışı ve tipi, çevre ilçelerden Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçesinde de etkisini gösterdi.



İl Emniyet Müdürlüğü, yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Diyarbakır kara yolunun zincir takmayan TIR, kamyon, otobüs ve çekici araçlarının geçişine kapatıldığını bildirdi.



Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı.