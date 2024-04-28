Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti'nin Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa’da, liseyi Samsun’da bitirdi.



Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.



1991 yılından itibaren İzmir’de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.



27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir.



Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.