Bingöl'de yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı: 8 yaralı

Kazaya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen 1 TIR daha karışırken, otobüsteki D.K. (36), Z.T. (62), S.H., H.A., E.T., A.T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile TIR sürücüsü R.İ., yaralandı.



İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsü R.İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.