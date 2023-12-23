Bingöl'de yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı: 8 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak R.İ. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.

Bingöl'de yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı: 8 yaralı - 1

Kazaya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen 1 TIR daha karışırken, otobüsteki D.K. (36), Z.T. (62), S.H., H.A., E.T., A.T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile TIR sürücüsü R.İ., yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsü R.İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...