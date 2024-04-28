Artvin’de horoz dövüşüne jandarma baskını

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Soğanlı köyünde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda horoz dövüşü düzenleyen kişiler yakalandı.

Operasyonda el konulan 7 horoz Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 5980 lira bahis parası, 7 adet taşıma kafesi, 1 adet horoz dövüş ringi, 1 adet horoz tart aparatı, 1 adet tıbbi müdahale malzemesi, 5 deste numaralı fiş, 1 adet bahis defteri ele geçirildi.

Horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 şahsa toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, dövüş organize eden 2 şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

