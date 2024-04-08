Bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Kavşağı'nda meydana geldi. Olaydan bir saat önce Yazır Mahallesinde 1 kişiyi ayağından tabancayla yaralayıp kaçan Aykut H., ailesinin oturduğu eve geldi. Bu sırada polisin geldiğini gören Aykut H., koşarak kaçıp yakındaki altgeçit köprülü kavşağında tabancayı başına dayayıp intihara kalkıştı. Bölgeye çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi, altgeçit ulaşıma kapatıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri ise şüpheliyi yaklaşık 1 saat ikna etmeye çalıştı. Polis, bir anlık dalgınlığından faydalandığı Aykut H.'yi kolundan tutup çekerek, gözaltına aldı. Aykut H.'nin 'yaralama' suçundan cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.