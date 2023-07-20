Bir ulusun varoluş parolası: Ercan

LEFKOŞA’YA GİDEN YOL



1935 Balıkesir doğumlu Şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, 181’inci filo komutanıydı.



1971’de, yani Barış Harekatından üç yıl önce 10 ay kadar Kıbrıs Türk Alayı’nda görev yapmıştı. Bu dönemde Türkiye’nin muhtemel bir müdahalesi sırasında vurulacak hedefleri belirlemişti. Kendisinden sonra adaya gelen havacı subaylar da bu görevi sürdürmüşlerdi.



Binbaşı Ercan, 1974’deki Kıbrıs Barış Harekatının ilk günü 20 Temmuz’da adaya çıkarma yapan birliklerin içerisindeydi. Görevi, Türk Hava Kuvvetlerine ait jetleri yerden düşman hedeflerine yönlendirmekti. Yavuz Çıkarma Plajına ayak basar basmaz 50’nci Piyade Alayı Harekat Komuta Merkezi ve Alay Karargahı olarak kullanılan binaya geçti. Telsizler kuruldu. “Yakın Hava Desteği” sağlayacak üç hava irtibat subayı hummalı bir çalışma içerisine girdi. Hava kararıncaya kadar Türk savaş uçaklarına yerden bilgiler aktarılmaya devam etti.



Ne var ki karargah merkezi 21 Temmuz sabaha karşı bir roket saldırısının hedefi oldu. Saldırıda 50. Piyade Alayı'nın komutanı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu’yla birlikte Binbaşı Fehmi Ercan ve beş er şehit düştü.



Binbaşı Ercan’ın çıkarma günü Türk jetlerine gösterdiği hedefler sayesinde Lefkoşa’ya giden yol açılmıştı. Beşparmak Dağları üzerindeki düşman mevzileri vurulurken 39 yaşında şehit olan Havacı subay Fehmi Ercan’ın adı, elbetteki silah arkadaşları tarafından sonsuza kadar yaşatılacaktı.



“ERCAN BÖLGENİZDEYİZ”

Ercan Havaalanı, sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975 yılında Türkiye’den gelen F-28 tipi 65 kişilik yolcu uçağı ile açıldı. Bu olay dünyada büyük yankı uyandırdı, çünkü Lefkoşa havaalanı savaşta devre dışı kalmıştı ve henüz Rumların Larnaka havaalanı faaliyete geçmemişti.



Ana pist 15 Haziran 1976 yılında hizmete girerken, Hava Trafik Kontrol Hizmeti de 21 Mart 1977 yılı itibarıyla verilmeye başladı.



Böylece Ortadoğu ile Avrupa arasında bir köprü pozisyonunda bulunan Ercan dünya havacılığının hizmetine sunuldu. Fakat, Kıbrıs Türklerinin işlettiği bu yeni havaalanına karşı uluslararası önyargı ve “savaş ihtimalinin” tedirginliği devam ediyordu.



21 Mart günü geç saatlere kadar telsiz frekansında sessizlik hüküm sürdü. Nihayet geceyarısına doğru kontrol kulesindeki telsiz frekansından bir ses duyuldu; “Ercan, Ercan… Bölgenizdeyiz.”