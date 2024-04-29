Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere dün Suudi Arabistan'a gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, yedi ay içinde yedinci Ortadoğu turunun ilk ayağı olarak bu sabah Riyad'a ulaştı.

Fidan ve Blinken, ABD-Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından görüştü.

Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından duyuruldu.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki son durum ve müzakerelerde gelinen aşama görüşüldü.

Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi, kalıcı ateşkes ve insani yardımların Gazze’ye ulaşması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiği vurgulandı.



Görüşmede, Ukrayna’daki son durum değerlendirilerek, ABD-Türkiye ilişkileri ele alındı.

Bakan Fidan, Riyad'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le de görüşme yaptı.

