Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi yaşamına son verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti.



Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evden silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Bölgeye gelen ekipler, birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk (35) ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) silahla öldüren Seyfullah Uslu'nun (41) intihar ettiğini belirledi.



Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.