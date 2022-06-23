Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi yaşamına son verdi

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve 3 yaşındaki kızını silahla öldüren kişi aynı silahla yaşamına son verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 01:02

Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi yaşamına son verdi

'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi etti.

Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evden silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk (35) ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) silahla öldüren Seyfullah Uslu'nun (41) intihar ettiğini belirledi.

Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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