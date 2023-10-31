Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kalan çocuk öldü

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi öğrenilemeyen çocuk, hastane morguna götürüldü. Kazanın ardından kaçan traktör sürücüsünün karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ



Yaşamını yitiren çocuğun, Samet Sağlam (13) olduğu tespit edildi. Sağlam’ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sağlam ilçedeki aile kabristanında defnedildi. Gözaltındaki sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.