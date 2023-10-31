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Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kalan çocuk öldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde seyir halindeki traktöre bisikletiyle tutunurken dengesini kaybedip römorkun altında kalan erkek çocuk, yaşamını yitirdi.

Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kalan çocuk öldü

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi yakınlarında Uluslararası İpekyolu üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen 13 yaşlarında olduğu değerlendirilen çocuk, iddiaya göre yoldan geçen traktöre bisikletiyle tutundu. Bir süre bu şekilde ilerleyen çocuk, dengesini kaybedince römorkun altında kaldı.

Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kalan çocuk öldü - 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi öğrenilemeyen çocuk, hastane morguna götürüldü. Kazanın ardından kaçan traktör sürücüsünün karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yaşamını yitiren çocuğun, Samet Sağlam (13) olduğu tespit edildi. Sağlam’ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sağlam ilçedeki aile kabristanında defnedildi. Gözaltındaki sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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