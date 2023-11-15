Bisikletli kadını taciz eden kişi tutuklandı

İstanbul'da Kartal sahil yolunda bir kişinin bisikletli kadını otomobille takip ettikten sonra otomobilinin içinde uygunsuz hareketler yaptığına yönelik iddia ve görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.



Yapılan araştırmada kimliği belirlenen sürücü E.N.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi'nde nöbetçi sulh ceza hakimliğince "teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklandı.



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