Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü: 11 şehit

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Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildiği, arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

MSB'den daha sonra yapılan açıklamalarda ise, kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 askerin daha şehit olduğu ve şehit sayısının 11'e yükseldiği duyuruldu.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.



Yaralı askerler Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın (Ordu-Kabadüz) tedavileri sürüyor.



11 ŞEHİDİN NAAŞI ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.



Şehit 11 askerin cenazeleri kentte düzenlenecek askeri tören öncesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.



Şehit askerlerin naaşı bugün düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Elazığ Havalimanı'nda Vali Erkaya Yırık ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, 8. Kolordu Komutanlığı'na geçti.