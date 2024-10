Bitlis'te ayı saldırıları arttı! Uzmanı ''Önlem alın'' diyerek uyardı

Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan bozayılar, son dönemde daha çok ilgi çekmeye başladı. Sevimli ayıların agresifleşmeye başlaması, birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kalderanın doğal güzelliğini görmek isteyenlerin yanı sıra sırf ayıları görmek için kalderaya akın edenlerin sayısı son dönemde hayli artmış durumda. Ayılarla fotoğraf çekmeye ve onları elleriyle beslemeye çalışan ziyaretçiler, aynı zamanda bölgedeki ekosistemin doğal dengesinin bozulmasına neden oluyor. Yaşanan süreci değerlendiren uzmanlar ise ziyaretçilerin bölgeye artan ilgisi nedeniyle hem vahşi yaşamı hem de insan güvenliğini tehdit eden unsurlara dikkat çekiyor.



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzmanı Hakan Okay, her gün yüzlerce ziyaretçinin akın ettiği kalderadaki büyük tehlikeye dikkat çekti. Son dönemde ziyaretçilerin bölgeye artan ilgisinin, hem vahşi yaşamı hem de insan güvenliğini tehdit eden tehlikeli durumlar oluşturmaya başladığına işaret eden Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzmanı Okay, “Nemrut kalderası, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarası ile her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan önemli turistik bölgelerden biridir. Kalderada bulunan krater gölü, çevresindeki zengin bitki örtüsü ve çeşitli vahşi yaşam türleri, özellikle doğa severler için cazip bir destinasyon haline gelmiştir. Ancak son dönemde, ziyaretçilerin bölgeye artan ilgisi hem vahşi yaşamı hem de insan güvenliğini tehdit eden tehlikeli durumlar oluşturmaya başlamıştır. Özellikle kalderada yaşayan bozayılarla ziyaretçilerin sık sık karşı karşıya kalmaları, önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bazı ziyaretçiler, ayıları elleriyle beslemeye çalışmakta ve tehlikeli şekilde yakın temasta bulunarak ayılarla fotoğraf çektirmek istemektedir. Bu durum, ziyaretçilerin ayı saldırılarıyla karşılaşmalarına neden olmakta ve hem insanlar hem de vahşi yaşam için büyük risk oluşturmaktadır. Ayrıca, bölgeye yoğun insan akını, ayıların yaşam alanlarını daraltmakta ve onları daha sık insanlarla karşı karşıya bırakmaktadır” dedi.