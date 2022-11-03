Kuduz olan çocuk yoğun bakımda

İlişkili Haberler Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpeğin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 çocuğun tedavisi devam ediyor.



9 yaşındaki Polat Ergün'de kuduz virüsüne rastlanmadığı bildirildi. Polat Ergün'ün yarın taburcu edilmesi bekleniyor.



Kuduz belirtileri gösteren 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ise ilk iki testinin negatif çıktığı ancak üçüncü testte virüse rastlandığı kaydedildi.



Çocuğun durumuna ilişkin Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz açıklama yaptı.



Cengiz, 19 Ekim'de çocuğun ısırılan sağ kolunda uyuşma başladığını Adilcevaz'da ilk tedavisi ve aşısının ardından Hacettepe'ye getirildiğini söyledi.

İlk tetkiklerde çocuğun sudan korktuğu ve tükürük salgısının arttığının tespit edildiğini belirten Cengiz, çocukta hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar da gözlemlediklerini kaydetti.



Cengiz, bunun üzerine çocuğun 21 Ekim'de yoğun bakıma alındığı bilgisini verdi.

TANI KESİNLEŞTİ

Çocuktan alınan numunelerin veteriner enstitüsünde incelendiğini dile getiren Cengiz, "Kuduz hastalığına ait bulgular olmak üzere bunu kanıtlamak için tetkikler istedik. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" dedi.

"YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDECEK"

Prof Cengiz, ağrılarının artması üzerine çocuğun uyutulduğunu ve solunum cihazına bağlandığını söyledi.

Hastaneye başvurunun geç olması nedeniyle önleme anlamında yapılacak bir müdahale olmadığını da ifade eden Cengiz, "Bundan sonraki süreç yoğun bakımda devam edecek" diye konuştu.