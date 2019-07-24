Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde Yılmaz ve Taner ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Maşallah Taner ve Baran Yılmaz hayatını kaybetti, her iki aileden 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerin çevresinde ve beldede güvenlik önlemleri alındı.
Bitlis'te silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde Yılmaz ve Taner ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.