Bitlis’te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Bitlis’te yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 08.01.2022 - 10:16

Bitlis’te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

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'te kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Bitlis-Tatvan kara yolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır’dan Van yönüne giden, yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan’daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

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