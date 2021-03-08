Bitlis'teki helikopter kazasında ön rapor açıklandı

Bitlis Tatvan'da 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası için kaza-kırım ekibinin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı, ön rapor açıklandı. Buna göre kazaya helikopterdeki bir arıza değil, kötü hava koşulları nedeniyle bir anda kaybolan görüş mesafesi neden oldu.

NTV Haber 08.03.2021 - 16:05 | Son Güncelleme : 08.03.2021 - 16:06

Bitlis'teki helikopter kazasında ön rapor açıklandı
Enkazdan ilk görüntü

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Ani hava değişimi yaşandı, helikopter bulut içine girdi. Pilotlar geri dönmeye çalıştı ancak kaza önlenemedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin kaza-kırım heyetinin ilk değerlendirmelerini paylaştı.

''KAZANIN NEDENİ BİR ANDA YER GÖRÜŞ ŞARTLARININ KAYBOLMASI''

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

PİLOTLAR GERİ DÖNÜŞ KARARI VERMİŞ

Pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.''

Bakanlığın açıklamasına göre, kazadan bir gün sonra başlatılan inceleme çerçevesinde ilgili komutanlık ve birimlerden bilgi alındı, olay yeri incelendi, helikopterde bulunan ses ve veri kayıt cihazı çözümlemesi yapıldı.

Ön rapora göre, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki askeri heyet denetlemeler için sabah saatlerinde Elazığ’dan ayrıldı. Güzergah Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl ve yeniden Elazığ olarak belirlendi.

Açıklamada ''4 Mart 2021 07.52'de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başlanmıştır. İntikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23’te Bingöl’e iniş yapılmıştır'' denildi.

Hava şartlarının uçuşa elverişli hale gelmesi için bir süre beklendi, ardından helikopter 13.55’te Bingöl’den bir kez daha havalandı.

Ancak Tatvan’a ulaşan helikopter hava raporlarında öngörülmeyen zorlu şartlarla karşılaştı.

''HAVA ŞARTLARI DIŞINDA HELİKOPTERE HERHANGİ BİR DIŞ ETKİ YOK''

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düşen helikopterin bakımlarının zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, kazada helikopterden kaynaklanan bir neden tespit edilmediği belirtildi.

Ayrıca helikopterin düşmesinde hava şartları dışında herhangi bir dış etken bulunmadığı tespit edildi.

Askeri kaynaklar helikopterin uçuş kararı için pilot kararının esas olduğunu, bu karara başka herhangi bir komutanın etki etmesinin mümkün olmadığını da belirtti.

VİDEO: COUGAR HELİKOPTER KAZALARI

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