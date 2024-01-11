Bodrum'a buzağı satmaya geldiler: Dehşeti yaşadılar

Samsun’da yaşayan Recep T. G., Hakan E. ve Sefa E., 16 buzağıyı satmak için Bodrum’a geldi. İddiaya göre, 3 kişi satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü’nde buluştu.



İ.A. mandıraların Cennet Koy mevkiinde olduğunu dile getirerek Recep T. G., Hakan E. ve Sefa E.'yi buzağılarla birlikte Cennet Koy’a götürdü.

Buzağı satıcılarını, Cennet Koy’da İ.A. ve orada bekleyen silahlı bir grup A.Ç., M.Ç., D.K., Y.A., H.A. ve H.D. karşıladı. Samsun'dan gelen 3 kişi, burada silah ve bıçak zoruyla darp edilip telefonları alındı. Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişilik grup, buzağıları kendi araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştı.