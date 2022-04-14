Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A., dün gece Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bir restorana gitti.

İçkili olduğu ileri sürülen S.A., o sırada restoranda bulunan belediye personeli M.A. ile karşılaştı.

S.A., iddiaya göre, M.A.'ya tacizde bulunup, şiddet uyguladı. Durum karşısında panikleyen M.A. restoranın tuvaletine kaçıp, durumu polise bildirdi.

Olayın ardından ifadesi alınan S.A. serbest bırakılırken, darp raporu alan M.A. ise şikayetçi oldu.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Bodrum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyede görev yapan iki personelin adının karıştığı, mesai saatleri dışında özel bir işletmede yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, "İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

